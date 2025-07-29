Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu konuk edecek. Bu prestijli karşılaşma, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynanacak mücadele öncesindeki son test niteliğinde olacak. Fenerbahçe Lazio maçı şifresiz mi?

MAÇ PROGRAMI VE YAYIN DETAYLARI

Hazırlık maçları kapsamında düzenlenen bu kritik randevu, 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan mücadele, sadece S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarların bu platforma abone olmaları gerekiyor; yayın şifresiz şekilde sunulmayacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ KARNESİ

Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmalarına İstanbul'da başladıktan sonra Portekiz'de kamp yaptı. Bu süreçte toplamda 5 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler, Portimonense, Leiria ve Al-Ittihad karşısında galip gelirken, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Benfica ile oynanan son maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMA STADI VE JOSE MOURINHO'NUN STRATEJİSİ

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu mücadelede rotasyonlu bir kadro tercih etmesi ve tüm oyuncularına forma şansı tanıması bekleniyor. Bu sayede, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu eşleşme öncesinde takımın son durumu detaylı bir şekilde gözlemlenecek.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Mücadele, yalnızca S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayınlanacak. Yayının şifresiz olarak verilmesi söz konusu değil. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyenlerin platforma üye olmaları gerekecek.

BİLET SATIŞI VE TRİBÜN ÜCRETLERİ

Yoğun ilgi gören bu özel karşılaşmanın biletleri, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa sunuldu. Biletler sadece www.passo.com.tr üzerinden temin edilebiliyor. Tribün bazında belirlenen fiyatlandırmalar ise şöyle:

• Kuzey – Spor Toto Tribünü: 500 TL

• Fenerium Üst – Maraton Üst Tribünü: 1.000 TL

• Fenerium Alt Avis – Maraton Alt Tribünü: 2.000 TL

GENEL PERFORMANS ÖZETİ: FENERBAHÇE'NİN YAZ KARNESİ

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık döneminde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fatih Karagümrük ile oynadığı maç 2-2 sonuçlanırken; Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Benfica karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetle kamp sürecini tamamladı.