Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında çıkacak. 3. eleme turunun ilk karşılaşmasında sarı-lacivertliler, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

2025-2026 sezonuna büyük hedeflerle hazırlanan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı hazırlık maçlarıyla resmi karşılaşmalar öncesi ideal formunu yakalamaya çalışıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK RANDEVU

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında çıkacak. 3. eleme turunun ilk karşılaşmasında sarı-lacivertliler, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARINDA GENEL PERFORMANS

Fenerbahçe, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Ardından Portekiz kampında çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında Portimonense'yi 2-1, ikinci maçta Uniao Leiria'yı 2-0 ve üçüncü maçta Al Ittihad'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

LAZIO İLE SON HAZIRLIK MÜCADELESİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında altıncı ve son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, zorlu bir sınava çıkacak. Lazio, geçtiğimiz sezon Serie A'da 65 puanla yedinci sırayı almıştı. Takım, sezonu 38 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle tamamlarken, 61 gol atıp 49 gol yemişti.

FENERBAHÇE - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Lazio karşılaşması, 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Chobani Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - LAZIO MAÇI BİLET FİYATLARI

Mücadelenin biletleri 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 13.00'te satışa sunulacak. Tribün bazında belirlenen bilet fiyatları ise şöyle:

• Kuzey - Spor Toto Tribünü: 500,00 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst Tribünü: 1.000,00 TL

• Fenerium Alt Avis - Maraton Alt Tribünü: 2.000,00 TL