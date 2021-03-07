Fenerbahçe A Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu, kendisine yöneltilen ağır eleştirilere isyan etti

Fenerbahçe'de futbolcuların yaşadığı uzun sakatlıklar sonucu kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu çok eleştirilmişti. Kunduracıoğlu özellikle Luiz Gustavo'nun sakatlık sürecinde kendisi ve ekibine sosyal medyada yöneltilen ağır ve yıpratıcı eleştirilerden yakındı.

Fenerbahçe'de 9. yılını geride bırakan kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, özellikle Luiz Gustavo'nun sakatlık sürecinde kendisi ve ekibine sosyal medyada yöneltilen ağır ve yıpratıcı eleştirilerden yakınıyor.

"İNTERNETTEN BAKIP '2-3 HAFTADA İYİLEŞMELİ' KANAATİNE VARIYORLAR"

Hiçbir sakatlığın ardından "Şu kadar bir sürede iyileşir" gibi bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını yakınlarına anlatan Kunduracıoğlu, "Oyuncunun kas yapısı, uyku alışkanlığı, tedaviye vücudun verdiği yanıt gibi iyileşme sürecini belirleyen birçok parametre var. Bu yüzden asla süre söyleyemeyiz. Ancak sosyal medyadaki arkadaşlar kendi doktorlarına soruyor veya internete bakıp '2-3 haftada iyileşmeli' kanaatine varıyorlar ama bu çok yanlış" diye konuşuyor.

"LUIZ GUSTAVO'NUN BÜYÜK TEHLİKESİ VARDI"

Hatayspor maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan Luiz Gustavo'nun MR'ı çekildiğinde sahalara dönüş süresinin 4-6 hafta olacağını gördüklerini ifade eden Kunduracıoğlu, kritik maçlar öncesinde bu gibi bilgilerin zaman zaman saklanma refleksi gösterilebildiğini kaydetti.

BAYERN MÜNİH DOKTORU DA AYNI TEŞHİSİ KOYDU

Luiz Gustavo'nun kasının birinde yüzde 50 yırtılma olduğunu ve kopma noktasına geldiğini vurgulayan Kunduracıoğlu, bu süreçte oyuncunun eski kulübü Bayern Münih'in doktoru Müller Wolfarth'a da danışıldığını ve oradan da "4 haftadan önce oynamasın" görüşü alındığını belirtti.

"ERKEN OYNATIRSANIZ BAĞ KOPAR"

Kunduracıoğlu, "Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. Koparsa oyuncu sezonu kapatır. 30 dakika oynatmak için buna değer mi?" diye konuştu.

"MESUT'UN BAĞLARININ BİRİ KOPTU"

Antalyaspor maçında Mesut Özil'in ayağının çok ciddi bir şekilde burkulduğunu yetkililere bildirdiğini söyleyen Kunduracıoğlu, "Bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma. Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi.

HER SAKATLIK BiZiM iÇiN AYRI SINAV

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, yakınları ile yaptığı sohbette işinin zorluğunu şöyle dile getiriyor: "Elimizdeki MR gibi bilimsel verilere bakıp teşhisimizi koyduğumuz an, bir nevi sınava girmiş oluyoruz. Hepsi bir dünya markası olan futbolcular, tedbiren eski oynadıkları büyük kulüplerin ünü doktorlarına bu MR sonuçlarını internetten yollayıp soruyorlar. Teşhisiniz bir kez hatalı çıksa futbolcu uçağa binip tedavi için oraya gider. Sponsor hastanemizin dev kadrosu ile sürekli koordine halindeyiz. Uzman ekibimizin hatalı bir karar verme ihtimali yok."

FENERBAHÇE'Yi SEÇTi

Geçmişte Galatasaray'ın bir şampiyonluk fotoğrafında yer aldığı için eleştirilen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, konuyla ilgili olarak yakın çevresine şunları söylüyor: "Benim Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde iken sevinirken fotoğraflarım var. Bizim için ekmek yediğimiz yer kutsaldır. Onu nerede kazanıyorsak orası bize kutsaldır. Profesyonelce yaklaşıyorum. Ancak 9 yılımı geride bıraktığım Fenerbahçe artık ailem gibi oldu. Şunu de belirtmemde fayda var. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmem varken mensubu olduğum hastane hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye sponsor oldu. Bana tercihim soruldu. Hiç düşünmeden Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bunun da bir anlamı vardır sanırım."

(HÜRRİYET)