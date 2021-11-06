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Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünün kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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