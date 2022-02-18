Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar! İşte tüm olasılıklar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivetliler, taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşarken tur umutlarını da Çekya'ya bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI ŞART

UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırması sonrası herkes Fenerbahçe'nin turu hangi skorlarda geçebileceğini merak ediyor. Buna göre sarı-lacivertliler, deplasmanda berabere kalması ve yenilmesi durumunda Konferans Ligi'ne veda edecek.

TEK FARKLI SKORLAR YETMİYOR

Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertlilerin uzatma devrelerinde de farkı artıramaması durumunda tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek. Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.

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