Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar! İşte tüm olasılıklar
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Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, turu Çekya'ya bıraktı. UEFA tarafından kaldırılan deplasman golü kuralı sonrası herkes sarı-lacivertlilere turu getirecek sonucu merak ediyor. Buna göre deplasmandaki maçta Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti karşılaşmayı uzatmaya götürürken, sarı-lacivertliler daha farklı skorla maçı kazanması durumunda tur biletini cebine koyacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivetliler, taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşarken tur umutlarını da Çekya'ya bıraktı.
FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI ŞART
UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırması sonrası herkes Fenerbahçe'nin turu hangi skorlarda geçebileceğini merak ediyor. Buna göre sarı-lacivertliler, deplasmanda berabere kalması ve yenilmesi durumunda Konferans Ligi'ne veda edecek.
TEK FARKLI SKORLAR YETMİYOR
Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertlilerin uzatma devrelerinde de farkı artıramaması durumunda tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek. Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.