Fenerbahçe, Kevin Trapp'ı Elinden Kaçırıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Paris Saint-Germain'in kalecisi Kevin Trapp için Nice'nin prensip anlaşmasına vardığı açıklandı.

Nice-Matin gazetesinde yer alan haberde; Gianluigi Buffon'un gelmesi ve Alphonse Areola'nın öncelikli tercih haline gelmesiyle birlikte üçüncü kaleci durumuna gelen Kevin Trapp'ın kulübünnden ayrılmak için izin istediği de belirtildi.

Avrupa'nın elit kulüplerinden teklif bekleyen ancak istediği teklifleri alamayan Trapp'ın Nice'ten gelen teklife çok sıcak baktığı kaydedildi.

NICE, 4 MİLYON EUROYU KARŞILAMAYI KABUL ETTİ

Nice Teknik Direktörü Patrick Vieira'nın yoğun isteğiyle kulübün gündemine gelen Trapp'ın maaşı olan yıllık 4 milyon euroyu da karşılamayı kabul ettiği belirtildi.

Nice'nin Trapp'ın tüm maaşını karşılamayı kabul etmesi üzerine Paris Saint-Germain ile Nice'nin transfer için prensip anlaşmasına vardığı haberi verildi.