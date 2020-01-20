Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçı hangi kanalda?

20.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:21

Fenerbahçe - Kayserispor maçı hakemi kim olacak araştırılıyor. 21 Ocak Salı günü düzenlenecek müsabakada sarı lacivertli takımın sayı almaktan başka çaresi yok. 0-0 berabere bitmesi ile maç uzatmalara ve sonrasında penaltılara gidecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçı nerede?

FERBAHÇE - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz hafta Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan maç 0-0 beraberlikle bitmişti. Bu defa Fenerbahçeliler deplasmanda top koşturacak. Taraftarın merakla beklediği krik maç, 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadında oynanacak ve ATV'Den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATI

Salı günü Fenerbahçe'nin evsahipliğinde gerçekleşecek mücadelenin hakemliğini Ümit Öztürk üstlenecek. İbrahim Bozbey birinci, Kamil Çetin ikinci yardımcı hakem olarak sahada bulunurken, Yiğit Arslan da dördüncü hakem olacak. Fenerbahçe için Türkiye Ziraat Kupası'nda kritik mçları arasında olan Kayserispor maçının bilet fiyatları ise şöyle:

Fenerium Alt E - 385,00 TL

Maraton Alt E - 350,00 TL

Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - 275,00 TL

Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - 225,00 TL

Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - 200,00 TL

Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - 160,00 TL

Fenerium Üst/ Maraton Üst E - 140,00 TL

Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - 125,00 TL

Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - 115,00 TL

Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - 100,00 TL

Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - 90,00 TL

Migros/ Spor Toto - 50,00 TL

Misafir - 65,00 TL