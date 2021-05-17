Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht formalarını giydi.

2020/2021 sezonuna transfer şampiyonu olarak giren Fenerbahçe, Süper Lig'i 3. sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezonda artık 7 yıllık hasreti sona erdirmek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına başladı.

35 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST YAPTI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Biglia'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Arjantinli orta saha bu sezon Süper Lig'de, 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun Karagümrük ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.