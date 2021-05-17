Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti
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Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti

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Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht formalarını giydi.

2020/2021 sezonuna transfer şampiyonu olarak giren Fenerbahçe, Süper Lig'i 3. sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezonda artık 7 yıllık hasreti sona erdirmek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına başladı.

35 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST YAPTI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Biglia'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Arjantinli orta saha bu sezon Süper Lig'de, 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun Karagümrük ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti
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