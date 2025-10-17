Haberler

Fenerbahçe Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Güncelleme:
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Bu haftanın en çok ilgi çeken maçlarından biri ise Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadele olacak. Futbolseverler, karşılaşmayı tribünden izlemek için biletlerin satış tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 18-19-20 Ekim tarihlerinde oynanacak haftanın maçlarıyla birlikte lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de oynanacak bu önemli karşılaşmayı yerinde takip edebilmek için bilet satışına dair detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı biletleri ne zaman satışta olacak, fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar…

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi Bein Sports 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.

CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı, Türkiye genelinde farklı platformlar üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

Ayrıca Bein Connect uygulaması üzerinden internet aracılığıyla da izlenebilmektedir.

MAÇ GÜNÜ VE TARİHİ

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki bu önemli mücadele, 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Heyecan dolu karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının biletleri henüz satışa sunulmadı. Biletlerin müsabakadan kısa bir süre önce satışa çıkması bekleniyor. Satışların başlamasıyla birlikte bilet fiyatları da kulüp tarafından duyurulacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
