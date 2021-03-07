Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
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Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi

07.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:14

Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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