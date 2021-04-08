Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor
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Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor

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Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde Mesut Özil'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler bir bomba daha patlatmak üzere. Kanarya, sezon sonunda Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyecek yıldız futbolcu Jerome Boateng için harekete geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Özil'de devreye girecek.

Sezon başı ve ara transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir dünya yıldızı için daha harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Jerome Boateng'i kadrosuna katmak istiyor.

MESUT ÖZİL DEVREDE

Fenerbahçe'ye gelişi büyük olay olan Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'in bu transferde devrede olduğu öğrenildi. Daha önce de Fenerbahçe ile adı anılan Bayern'in Alman yıldızı Jerome Boateng için sarı-lacivertliler çok istekli.

DEV MAÇ SONRASI MÜJDEYİ VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih evinde PSG'ye 3-2 yenildi. Kylian Mbappe'nin şov yaptığı gecede Almanlar büyük şok yaşadı. Dev maç sonrası Fenerbahçe'ye müjdeli haber ise resmen açıklandı.

"KULÜPTEN AYRILACAK"

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek olan Jerome Boateng'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Boateng'in bu yaz kulüpten ayrılacağını doğruladı. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusuna yeni bir kontrat teklif edilmeyecek.

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