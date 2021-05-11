Fenerbahçe ısınmaya 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı
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Fenerbahçe ısınmaya 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı

Fenerbahçe ısınmaya 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı
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Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için karşılaşma öncesinde ısınmaya "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı. Ayrıca teknik direktör Emre Belözoğlu'da karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Buna müsaade edenlere de 'Yazıklar olsun' diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı. Her iki takım da tişörtlerinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganlar bulundurdu.

Fenerbahçe ısınmaya 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı
Fenerbahçe ısınmaya 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı

"YAZIKLAR OLSUN"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığı açıklamada "Öncelikle dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran Kudüs'teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Buna müsaade edenlere de 'Yazıklar olsun' diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor."

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