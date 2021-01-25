Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği İrfan Can Kahveci için resmen devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir Kulübü'ne mektup göndererek görüşme talebinde bulundu. Mektubun içeriği de ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Mesut Özil sonrası transferde hız kesmiyor. Attila Szalai ve Samuel-Osayi transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerden çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği ve geçtiğimiz günlerde görüşmenin fotoğraflarının ortaya çıktığı İrfan Can Kahveci görüşmesinden sonuç çıkmazken; Fenerbahçe, oyuncu için resmen devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir Kulübü'ne bu transfer için talip olduklarını belirten bir mektup yolladı.

BULUŞMA TAKVİMİ NETLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe, Başakşehir'in genç futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferinin gerçekleşmesi ve rakamın belirlenmesi adına talepte bulunuldu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Fenerbahçe'den gelen bu isteği kabul etti. Daha sonra ise buluşma için takvim netleştirildi.

Buna göre iki takım yöneticileri kısa süre içinde bir araya gelecek ve pazarlıklar başlayacak.

GALATASARAY'DA CENGİZ VE ALBAYRAK GÖRÜŞMEYE GİTMİŞTİ

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü'nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken, başkan Göksel Gümüşdağ sarı-kırmızılıları Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp binasına davet etti.

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başakşehir Kulübü'ne giderek başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ev sahibi Gümüşdağ, Cengiz ile Albayrak'ı kapıda karşılarken Hürriyet'in adım adım izlediği İrfan Can Kahveci zirve tam 1.5 saat sürdü.

Görüşmede Galatasaray, İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi. Ancak Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı.

(Hürriyet)