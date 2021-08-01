Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşme ihtimali yüzde 33.3
UEFA'nın eleme statüsünü değiştirmesi sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda birbirleriyle eşleşebilir duruma gelmişti. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda St.Johnstone'u elerse play-off turuna katılmaya hak kazanacak ve sarı-lacivertlilerin rakibi olma şansı yakalayacak. Avrupa'da temsilcilerimizin eşleşme ihtimali ise yüzde 33.3 oldu.
UEFA, Avrupa Ligi Play-Off Turu eleme statüsünde değişikliğe gitmesinin ardından bu turda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesinin önü açıldı. Sarı-kırmızılılar 3. ön eleme turunda St.Jonstone'u elerse, sarı-lacivertlilerin olası rakipleri arasında yerini alacak.
KURA ÇEKİMİ 2 AĞUSTOS'TA
Fanatik'in haberine göre; Temsilcilerimizi Avrupa'da rakip olarak görme düşüncesi taraftarları heyecanlandırırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirleriyle eşleşme şansları yüzde 33.3 oldu. Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi 2 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.