Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşme ihtimali yüzde 33.3

UEFA'nın eleme statüsünü değiştirmesi sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda birbirleriyle eşleşebilir duruma gelmişti. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda St.Johnstone'u elerse play-off turuna katılmaya hak kazanacak ve sarı-lacivertlilerin rakibi olma şansı yakalayacak. Avrupa'da temsilcilerimizin eşleşme ihtimali ise yüzde 33.3 oldu.