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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Partizan'ın Nijeryalı futbolcusu Umar Sadiq'ı renklerine bağlamak için yarışıyor. Sadıq bu sezon 36 maçta attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekti.

12.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:52

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için kozlarını paylaşacak.

Sırp basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Partizan'lı golcüyü scout ekiplerine izlettiğini yazdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 17 gol atan ve 14 asist yapan Sadiq iki ezeli rakibi transferde karşı karşıya getirirken, Nijeryalı yıldıza Avrupa'dan da birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Vedat'ın satılma ihtimaline karşılık alternatif arayışında olduğu ve Sadiq'ın da bu isimlerden biri olduğu konuşuluyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü için kulübü Partizan'ın ise 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE UMAR SADIQ'IN PEŞİNDE

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Umar Sadiq'i takip eden diğer takımların ise Milan, Valencia, Manchester United, Anderlecht, Spartak Moskova, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova kulüplerin olduğu da öğrenildi. Sadiq daha önce Roma ve Glasgow Rangers formaları da giymişti.

KADERİ VEDAT MURIQI'YE BAĞLI

İngiliz ve İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler alan Vedat Muriç iyi bir rakama satılırsa Fenerbahçe'nin Sadiq için atağa kalkacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
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