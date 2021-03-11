Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki kriz ABD basınına yansıdı

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yaşanan gerginlik, ABD basınından New York Times'a haber oldu. Süper Lig'deki ekonomik şartlar, yayın ücretleri ve gerginlik üzerine gazeteci Tarıq Panja imzalı uzun bir makale yazıldı. Makalede, beIN Sports'un Türk futbolunda devam edip etmeyeceğini düşünmeye başladığı iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş BeIN Sports arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, ABD'nin tanınmış gazetelerinden biri olan New York Times'a haber oldu.

ANLAŞMAZLIKTA BİR SONUCA ULAŞILAMADI

Gazeteci Tariq Panja tarafından "360 Milyon dolarlık TV anlaşmasını tehdit eden komplo" başlığıyla kaleme alınan makalede, söz konusu anlaşmazlığın taraflar açısından ekonomik etkilerinin büyüyebileceği ifade edildi. Makaleye göre, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta dinletilen marşların arasında Fenerbahçe'ye yönelik küfürlerin duyulmasıyla başlayan anlaşmazlıkta bir sonuca ulaşılamadı.

"AŞIRI SAFLIK OLUR"

Uzun bir metinle incelenen anlaşmazlıkta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın görüşlerine de yer verildi. Argümanlarının çok güçlü olduğunu belirten Kızılhan, "Birbirini izleyen tüm bu olayları dürüst insan hatası olarak görmek aşırı saflık olur." ifadesini kullandı. Ayrıca beIN Media Grup adına konuşan ve ismi açıklanmayan bir basın sözcüsü de suçlamaları reddederek, "Neden kasıtlı olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini haklarından mahrum etmeye çalışalım? Ticari veya başka türlü hiçbir anlam ifade etmiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

"BEIN, DEVAM EDİP ETMEMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Tariq Panja, beIN Sports'un Türkiye'deki geleceğine ilişkin soru işaretleri olduğunu yazarken, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ile ligin resmi yayıncısı arasındaki gerilim, Türk futbolu için çok hassas bir zamanda yaşandı. beIN Sports, yerel yan kuruluşu aracılığıyla lig maçlarının televizyon hakları için 360 milyon dolar civarında bir ücret ödüyor. Şimdi Fenerbahçe de dahil olmak üzere Türkiye'nin en büyük takımlarının ağır borç altında olduğu lig, yeni TV hakları satışı planlıyor. beIN ise Türk futbolunda devam etmenin tüm bu zahmete değip değmeyeceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı