Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Aykut Kocaman Geri Dönebilir

Milliyet Gazetesi'nin yazarlarından Atilla Gökçe, sezon başında gönderilen Aykut Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceğini açıkladı.

İşte o yazı;

Fenerbahçe'nin 16 transfere rağmen bir türlü belini doğrultamaması haftadan haftaya hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla adeta bir alışkanlık halini aldı. Bu durum en çok 2 kişiyi ilgilendiriyor.

Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal. Ali Koç göreve gelirken, Comolli paketiyle çok önceden hazırladığı bir sistem oluşturduğunu ilan etti. Ama kutu açıldığında kötü tablolar ortaya çıktı.

Ersun Yanal'a gelince… Milli Takım'da hocalık yapmış, Fenerbahçe'yi şampiyonlukla taçlandırmış bir hoca olarak önüne konan malzemeden iş çıkarmaya çalışıyor. Olmuyor… Kahredici sonuçlar birbirini izliyor. Taraftarla birlikte Başkan ve Hoca da kahroluyor.

Buradan açıkça söylemeliyim ki Fenerbahçe düşmez. Böyle bir olasılık yok. Peki bu sezondan ders çıkar mı? Umarım. En önemlisi takımı sıfırlayıp yepyeni bir halitayı kalıba dökmesidir. O döküm işinde Ersun Yanal'ın olacağını tahmin etmiyorum.

Başkan Koç, Aykut Kocaman'a döner mi?



Evet, olabilir.