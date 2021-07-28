Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Monaco'da kadro dışı bırakılan Henry Onyekuru'nun bonservisi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Kanarya'nın Monaco ile 4 milyon euroya el sıkıştığı belirtildi. Son olarak Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Onyekuru'nun transferini çok istiyordu ancak Aslan'da artık bu isim gündemde yok.

Kanarya, Monaco ile Onyekuru için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki ekibin 4 milyon euro civarında bir bedele el sıkıştığı belirtildi. Bu paranın iki taksit halinde ödenmesi bekleniyor. Monaco cephesi ikna edildi. Ancak Onyekuru ile yapılan görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

GALATASARAY'I İSTİYORDU

Geçen sezon yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı ekipte kalacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin 2-3 gün içinde gerçekleşme ihtimali bir hayli kuvvetli görülüyor.

Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt: Fenerbahçe'yle görüşmedim, burada çok mutluyum
PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt: Fenerbahçe'yle görüşmedim, burada çok mutluyum
Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fazıl Küçük Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Müge Anlı Yıldız Tilbe
Spor Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:05:28. #1.15#

title