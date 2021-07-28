Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

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Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Monaco'da kadro dışı bırakılan Henry Onyekuru'nun bonservisi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Kanarya'nın Monaco ile 4 milyon euroya el sıkıştığı belirtildi. Son olarak Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Onyekuru'nun transferini çok istiyordu ancak Aslan'da artık bu isim gündemde yok.

Kanarya, Monaco ile Onyekuru için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki ekibin 4 milyon euro civarında bir bedele el sıkıştığı belirtildi. Bu paranın iki taksit halinde ödenmesi bekleniyor. Monaco cephesi ikna edildi. Ancak Onyekuru ile yapılan görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY'I İSTİYORDU

Geçen sezon yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı ekipte kalacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin 2-3 gün içinde gerçekleşme ihtimali bir hayli kuvvetli görülüyor.