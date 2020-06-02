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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
02.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:16

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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