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Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

HATAY (İHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. - HATAY

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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