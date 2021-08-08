Fenerbahçe hakkında şikayette bulunan Galatasaray'ın başvurusu reddedildi

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan derbide stada usulsüz seyirci alındı iddiasıyla Galatasaray tarafından şikayet edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı' kararıyla başvuru reddedildi.

Galatasaray, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbide stada usulsüz seyirci alındığı iddiasıyla Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş hakkında şikayette bulunmuştu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından 'Stadımıza usulsüz seyirci girişi' yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı' kararıyla reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."