Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Fenerbahçe'ye geçen sezon geri dönen ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncunun kontratındaki opsiyonu kullanmama kararı aldı. Yolların ayrılmasına karar verilen 36 yaşındaki sağ bekin kendisine yapılan teklifleri değerlendireceği ve uygun bir kulüp bulamazsa futbol hayatını noktalayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe formasını uzun yıllar giydikten sonra Beşiktaş'a giden ve burada sözleşmesi bittikten sonra yeniden sarı-lacivertli takıma dönen Gökhan Gönül'le yollar ayrılıyor.
FENERBAHÇE OPSİYONU KULLANMAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'yle geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül'ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazken oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
ANTRENMADA YER ALMADI
Fenerbahçe, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirilirken ayrılık kararı alınan Gökhan Gönül idmanda yer almadı. 36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor. Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.