Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı

Fenerbahçe'ye geçen sezon geri dönen ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncunun kontratındaki opsiyonu kullanmama kararı aldı. Yolların ayrılmasına karar verilen 36 yaşındaki sağ bekin kendisine yapılan teklifleri değerlendireceği ve uygun bir kulüp bulamazsa futbol hayatını noktalayacağı öğrenildi.