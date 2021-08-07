Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı! Taraftarlar, çocukluk fotoğrafına beğeni yağdırıyor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nde forma giyen 2004 doğumlu savunmacı Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler bu transfer karşılığında Barış Alıcı'yı başkent ekibine bonservisiyle verdi. Yeni transfer Emir, Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğrafıyla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde şimdiden taht kurdu.

Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katmasının ardından Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı da renklerine bağladı.

BARIŞ ALICI KARŞILIĞINDA EMİR ORTAKAYA TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü'ne katıldı. Emir Ortakaya'ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı'ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI TARAFTARLARI MEST ETTİ

Yeni transfer Emir Ortakaya ise sarı-lacivertli taraftarların gönlünü şimdiden fethetti. Genç yıldızın çubuklu forma giydiği çocukluk fotoğrafı taraftarların beğenisini kazandı.