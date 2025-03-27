Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda?

"Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı belli oldu. 2025 yılının en kritik maçlarından biri olan bu karşılaşma, tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Taraftarlar bu büyük derbinin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacaktır.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek bu karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi.