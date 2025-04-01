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Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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ZTK'da haftanın en önemli maçlarından Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçına saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. ZTK'in önemli mücadelelerinden Fenerbahçe Galatasaray maçı detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde! Fenerbahçe Galatasaray CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, ATV kanalından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçı, saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAYMAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Galatasaray maçı henüz başlamadı.

FENERBAHÇE GALATASARAYMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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