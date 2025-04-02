Fenerbahçe Galatasaray maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZET

Fenerbahçe Galatasaray maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.