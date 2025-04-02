Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Galatasaray kadrosu

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fenerbahçe Galatasaray 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Neyri.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.