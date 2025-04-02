Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

Dev derbide ortalık fena karıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor

VAR'da dakikalarca incelendi! Herkes bu golü tartışıyor

Fenerbahçe Galatasaray kimler kırmızı kart gördü, Barış Alper neden kırmızı kart gördü?

Fenerbahçe Galatasaray kimler kırmızı kart gördü, Barış Alper neden kırmızı kart gördü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde. Fenerbahçe Galatasaray kimler kırmızı kart gördü, Barış Alper neden kırmızı kart gördü?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadele ATV'den şifresiz olarak yayınlanıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kimler kırmızı kart gördü, Barış Alper neden kırmızı kart gördü?

FENERBAHÇE'NİN KUPA YOLU

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

FENERBAHÇE GALATASARAY KİMLER KIRMIZI KART GÖRDÜ?

  • Barış Alper Yılmaz
  • Kerem Demirbay
  • Mert Hakan Yandaş
  • Salvatore Foti
  • Sandro Zufic
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.