HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü

Takımdan ayrılması beklenen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in yerine forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, kısa süre önce Al Duhail kulübü ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'e teklif yaptığı öğrenildi. Hırvat futbolcunun adı bir dönem Galatasaray da anılmıştı.

21.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:34

Fenerbahçe, İtalyan devi Lazio'ya transfer olması beklenen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin yerşne forvet almak için harekete geçti.

Sarı lacivertlilerin, Dünya futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen ve kısa süre önce Al Duhail kulübü ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre Mandzukic'e yıllık 2,5 milyon eurodan toplam 5 milyon euro garanti ücret ve bonus maddeleri önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek. BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

ARABİSTAN MACERASI 6 AY SÜRDÜ

Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.

Ocak ayında sürpriz bir şekilde Al Duhail'ye transfer olan Mandzukic'in Birleşik Arap Emirlikleri serüveni 6 ay sürdü.

GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Mario Mandzukic ile bir dönem Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da ilgileniyordu. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Haber Yorumları (1)
YASLI KURT: Bu sene cok iddali loo, diger takimlar susmus kedi gibi laa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Yaşam
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hacı Bektaş Veli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 10:52:21. #1.14#
title