Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı Son olarak Galatasaray'a transferi gündemde olan Mert Hakan Yandaş'la anlaşan Fenerbahçe, bu kez Galatasaraylı ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Henry Onyekuru için menajeri ve kulübü Monaco ile görüşme yapan F.Bahçe, genç oyuncuya 1 yıl için 2 milyon euro maaş teklif etti.

Son iki yılda Galatasaray'ın eski yıldızlarını ya da transfer hedefindeki isimlerini kadrosuna katan Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

YILLIK 2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, ilk olarak Nijeryalı yıldızın kulübü Monaco ile temasa geçti. Yönetim ardından da Onyekuru'nun menajeriyle görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin G.Saray'da 6 ayda 650 bin euro kazanan genç yıldıza 1 sezon için 2 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor.

G.SARAY'I İSTİYORDU AMA...

Daha önce kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ısrarla belirten Onyekuru'nun bu müthiş teklif sonrası ne yapacağı büyük bir merakla bekleniyor.

20 YILLIK SERİYİ BİTİREN İSİM

Henry Onyekuru bu sezon Fenerbahçe deplasmanındaki derbiye damga vurmuştu. Genç yıldız, Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı galibiyette başrol oynamış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

PEŞİNDE 3 KULÜP DAHA VAR

F.Bahçe'nin transfer gündemine aldığı Henry Onyekuru birçok kulübün gözdesi durumunda. Galatasaray, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak için büyük çaba harcarken Zenit, Anderlecht ve Rennes kulüplerinin de Onyekuru'nun transferi konusunda girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.