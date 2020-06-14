Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde devir teslim töreni yapıldı Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu ve Futbol Akademi birim yöneticileri katıldı. Fenerbahçe futbol altyapısında bir buçuk sene yakındır görev yapan Serdar Dayat, "Yaklaşık bir buçuk sene Fenerbahçe'ye hizmet verdim. Keşke bir yıl 365 gün değil de, 700-800 gün olsaydı ve daha fazla hizmet verseydik. Camiada değişiklikler ve yapılanmalar olabiliyor. Saygıyla da karşılamak lazım. Tahir hocayı İzmir'den tanıyorum. Saygı değer bir futbol adamı. Kendisine dışarıdan her türlü desteği vereceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Bizim verdiğimiz ve vereceğimiz bütün destek Fenerbahçe'ye artı yazacaktır. Burada çok iyi arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Bu da benim için önemli. Fenerbahçe'den ayrılıyoruz ama Fenerbahçelilikten ayrılmıyoruz. Bundan sonraki günlerde de hem Tahir hocaya hem camiaya başarılar dilerim" dedi.

Karapınar: "İnşallah üst yapıya iyi oyuncular çıkaracağız"

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü'ne getirilen Tahir Karapınar, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz. Normalde hocalar ayrılır, profesyoneldir. Bu ayrılıklar normaldir. Burada Serdar hocayla görüşmemiz, onun fikirlerini almam ve her zaman, ne zaman istersem destekleyeceğini söylemesi, benim için çok önemli. Serdar hoca burada çok büyük hizmetler yapmış. Ben de burada onları devam ettirmek istiyorum. İnşallah üst yapıyla iyi bir iletişim kurduğumuzda buradan iyi oyuncular çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki: "Bu kararlar inşallah Fenerbahçemize hayırlı olacak"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ise "Verdiği emekler için, harcadığı mesai için Serdar Dayat hocamıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyeri için başarılar diliyorum. Tahir hocamıza bir kere daha hoş geldin diyorum ve başarılar diliyorum. Bu kararlar inşallah Fenerbahçemize hayırlı olacak" açıklamasını yaptı. Törende konuşan Mustafa Kemal Danabaş ise şunları söyledi:

"Altyapı sorumlusu olarak görev yapan Serdar Dayat hocaya, bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür ediyoruz. Kariyerinde bundan sonrası için başarılar diliyoruz. Bu görevi Tahir hoca devraldı. Kendisine başarılar diliyorum. Aynı zamanda 8 haftalık dönemde Futbol A takımımızla maçlara çıkıyor. Cuma günü de ilk maçı kazandık. Güzel bir başlangıç oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA