Fenerbahçe, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
06.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:37
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA