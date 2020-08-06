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Fenerbahçe, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
06.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:37

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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