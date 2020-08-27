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Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı

FIFA'nın "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" başlığıyla sosyal medyadan başlattığı Galatasaray-Fenerbahçe anketi sona erdi. 1 milyon 500 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette, yüzde 57,3 oy alan sarı lacivertliler, ezeli rakibine yüzde 15 oranında fark attı.

27.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:41

FIFA sosyal medyada başlattığı ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu ve takipçilerine Fenerbahçe ile Galatasaray seçeneklerini sundu.

Takipçilerin büyük ilgi gösterdiği ankette, sarı lacivertliler yüzde 57,3 oy alırken, sarı kırmızılılar yüzde 42,7'de kaldı. Ezeli rakipler arasındaki yüzde 15'lik fark dikkat çekti.

Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı

1 MİLYON 500 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM

TSİ 15.00'de başlayan anket 12 saat sürdü ve gece saat 3'te sona erdi. Anketin ilk saatinde 200 bin kişi katılım gösterirken 12 saatin sonunda katılım sayısı 1 milyon 500 bin kişinin üzerine çıktı.

Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı

"HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK"

FIFA'nın anketi başlatmasının ardından iki takım arasında göndermeli twitler atılmıştı. Galatasaray, 4 yıldız görseli bulunan paylaşımına "Herkes rütbesini bilecek" notunu düşmüştü.

Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı

"TUTKU DEPLASMANI EVE ÇEVİRMEKTİR"

Fenerbahçe ise anket paylaşımını alıntılayıp "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Haber Yorumları (20)
ALİ: Cincon yine hezimete uğradı biz tekiz hepinize yeteriz taşa FENERBAHÇE
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KRAL: zoruna gitmiş belli sonuçlar
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NİRVANA: Bu anket yanlış yapılmış . Hangisi daha çirkef diye sorulmalıydı .
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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