Fenerbahçe Espor, derbiyi kazanarak tarih yazmayı başardı!

Fenerbahçe Espor, Valorant Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Galatasaray Espor'u 2-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertliler, Valorant tarihinin ilk derbisini kazanarak adını tarihe yazdırmayı başardı.

DERBİDE KAZANAN TARAF FENERBAHÇE ESPOR OLDU

23 Şubat'ta oynanan Galatasaray Espor – Fenerbahçe Espor, Valorant karşılaşmasında iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Espor, oynanan maçlarda 2/2 yaparak 2-0'lık skor ile Galatasaray Espor'u derbide mağlup etti.

FENERBAHÇE ESPOR BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor'un karşı karşıya geldiği derbide oynanan iki maçı da kazanan Fenerbahçe Espor, zaferin tadını çıkarttı. Uzatmalara giden ilk maçın skoru 15-13 biterken ikinci maç ise 13-5 Fenerbaçe lehine sonuçlandı. Fenerbahçe Espor bu sayede Valorant tarihinin ilk derbisini de kazanarak bir ilki başarmış oldu.