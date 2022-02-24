Fenerbahçe Espor, derbiyi kazanarak tarih yazmayı başardı!
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Fenerbahçe Espor'un mücadele ettiği Valorant Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola Ligi'nin ilk galibiyetini Galatasaray Espor'a karşı aldı. Fenerbahçe Espor, Valorant tarihinin ilk derbisini kazanarak adını tarihe yazdırdı.
Fenerbahçe Espor, Valorant Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Galatasaray Espor'u 2-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertliler, Valorant tarihinin ilk derbisini kazanarak adını tarihe yazdırmayı başardı.
DERBİDE KAZANAN TARAF FENERBAHÇE ESPOR OLDU
23 Şubat'ta oynanan Galatasaray Espor – Fenerbahçe Espor, Valorant karşılaşmasında iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Espor, oynanan maçlarda 2/2 yaparak 2-0'lık skor ile Galatasaray Espor'u derbide mağlup etti.
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FENERBAHÇE ESPOR BİR İLKİ BAŞARDI
Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor'un karşı karşıya geldiği derbide oynanan iki maçı da kazanan Fenerbahçe Espor, zaferin tadını çıkarttı. Uzatmalara giden ilk maçın skoru 15-13 biterken ikinci maç ise 13-5 Fenerbaçe lehine sonuçlandı. Fenerbahçe Espor bu sayede Valorant tarihinin ilk derbisini de kazanarak bir ilki başarmış oldu.