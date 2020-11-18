Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi

Fenerbahçe'de, 12 yıl forma giyen ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan eski futbolcu Semih Şentürk, sarı lacivertli kulübe futbol akademisi antrenörü olarak geri döndü.

Fenerbahçe Kulübü, eski golcüsü Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek" ifadelerine yer verildi.

"NÖBETÇİ GOLCÜ" LAKABINI ALDI

Sarı lacivertli kulübün altyapısında yetişen Semih Şentürk, 2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Sarı lacivertli kulüple 2007-08 sezonunda gol krallığı yaşamış ve o sezon yedek kulübesinden gelip attığı gollerle "Nöbetçi Golcü" lakabını almıştı.