Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım korkuttu! Önce hastaneye yattı, sonra taburcu oldu
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Aziz Yıldırım'dan da benzer haber geldi. Koronavirüse yakalanan Yıldırım'ın bir süre hastanede yattığı ve taburcu olduğu bildirildi.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 69 yaşındaki Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken; sağlık durumuyla ilgili merakla beklenen açıklama basın danışmanı Necati Mete'den geldi.
Necati Mete, şu bilgiyi verdi: "Aziz Başkan'ın Kovid 19 testi geçen hafta pozitif çıkmıştı. Tercihe bağlı bir kaç gün hastanede kaldı, dün itibariyle de testi negatif çıktı ve hastaneden ayrıldı. Hafif atlattı, durumu çok şükür iyi."
Sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ise, "Sayın Aziz Yıldırım'ın, dün yapılan koronavirüs testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpte geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'un testi de pozitif çıkmıştı. Koç'un karantina süresi devam ediyor.
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