Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım korkuttu! Önce hastaneye yattı, sonra taburcu oldu

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 69 yaşındaki Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken; sağlık durumuyla ilgili merakla beklenen açıklama basın danışmanı Necati Mete'den geldi.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Necati Mete, şu bilgiyi verdi: "Aziz Başkan'ın Kovid 19 testi geçen hafta pozitif çıkmıştı. Tercihe bağlı bir kaç gün hastanede kaldı, dün itibariyle de testi negatif çıktı ve hastaneden ayrıldı. Hafif atlattı, durumu çok şükür iyi."

MOSTUROĞLU AÇIKLADI

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ise, "Sayın Aziz Yıldırım'ın, dün yapılan koronavirüs testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ DA YAKALANMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüpte geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'un testi de pozitif çıkmıştı. Koç'un karantina süresi devam ediyor.

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