Fenerbahçe, Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçında gösterdiği performans beklentilerin altında kaldı ve teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceği sorgulanmaya başlandı. Başakşehir'i şampiyon yapan ve geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılan Okan Buruk'un Fenerbahçe ile adı anılırken, sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından eleştiri okları Erol Bulut'a dönerken, sosyal medyada Okan Buruk'un ismi sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

TV100 ekranlarındaki VAR Odası programında Emre Bol, Fenerbahçe'ye iddiaları sordu ve Erol Bulut ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti.

Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." şeklinde bilgi verdi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk, Sporx'e yaptığı özel açıklamada dinlenmek istediğini söylerken, "Sezon sonuna kadar herhangi bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için ligin sona ermesiyle birlikte elbette bir değerlendirme yaparız. Şu anda bazı teklifler geliyor, önemli teklifler geliyor ancak değerlendirmiyorum. Bir süre dinlenmeyi düşünüyorum, sezon sona erdiği zaman hedeflerimle örtüşen bir opsiyon olursa değerlendiririm" demişti.

Alanyaspor'da 44 maçta 1.77 puan ortalaması tutturan Erol Bulut, 2 sezonluk sözleşme imzaladığı sarı-lacivertli takımda 29 maçta 2.07 puan ortalamasına erişti.