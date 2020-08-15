Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un talebi doğrultusunda Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın transfer etmek için harekete geçti.

Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin an meselesi olduğu dönemde sarı lacivertliler santrfora Ekvatorlu futbolcu Enner Valencia'yı düşünüyor.

TRT Spor'un haberine göre, Teknik Direktör Erol Bulut'un talebi doğrultusunda sarı lacivertliler Enner Valencia için girişimlere başladı. Öte yandan Enner Valencia'nın menajerliğini Ahmet Bulut aldı.

EN SON MEKSİKA'DA FORMA GİYDİ

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Enner Valencia, 2019-20 sezonunda Meksika'da oynadığı 29 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.