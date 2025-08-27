Fenerbahçe elendi mi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

Fenerbahçe elendi mi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İki ekip, bu maçla birlikte tarihlerindeki 8. resmi randevusuna çıkacak. Daha önce oynanan 7 karşılaşmada Benfica üç kez, Fenerbahçe ise iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

Fenerbahçe ile Benfica arasında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertliler galip gelmeleri halinde adını bir üst tura yazdıracak. İlk karşılaşma golsüz sonuçlandığı için, rövanşta 90 dakika beraberlikle biterse uzatma devrelerine geçilecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyet alması durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen rövanş karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE YAŞANACAK?

İlk maçı 0-0'lık eşitlikle bitiren Fenerbahçe, rövanşta galip gelmesi halinde üst tura yükselecek. Karşılaşmanın 90 dakikası beraberlikle sonuçlanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyet alması durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe elendi mi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

BENFİCA İLE 8. RANDEVU

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile tarihlerinde 8. kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta Benfica üç kez kazandı, Fenerbahçe iki kez üstünlük kurdu. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

Benfica Fenerbahçe maçı henüz sona ermedi. Galip gelen taraf tur atlayacak.

Haberler.com - Gündem
500
title
