Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak

Yeni sezon yapılanmasıyla ilgili teknik direktör çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik heyetin de güçlendirilmesi gündemde. Bu bağlamda gelecek sezon sarı lacivertliler, büyük başarılar yaşadığı eski futbolcusu Marco Aurelio'ya teknik ekipte görev vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör konusunda sıcak saatlerin yaşandığı Sarı-Lacivertliler'de bir yandan da yeni sezona yönelik adımlar atılıyor. Bu kapsamda Samandıra'da yeniden kolej ruhunu oluşturmaya çalışan ve takımın üzerinde son yıllarda üst üste yaşanan başarısızlıkla oluşan ölü toprağını atmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de hem teknik heyeti güçlendirmek hem de bu hedefe uygun bir isim olması sebebiyle önemli bir takviye yapılıyor.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALACAK

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve bu 5 sezonda 3 şampiyonluk bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşma başarısı elde eden Mehmet Aurelio önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'de görev yapmaya başlayacak.

12 YIL SONRA YENİDEN

Futbol oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesin sempatisini toplayan hatta Türk vatandaşlığına geçerek milli formamızı da sırtına geçiren Marco Paşa, tam 12 yıl aradan sonra Fenerbahçe çatısı altına geri dönüyor.

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor gibi takımlarda yardımcı teknik direktörlük görevini yürüten Aurelio, son olarak ise 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yaptı

Aurelio'nun yanı sıra eski futbolculardan teknik direktörlük kariyeri bulunan başka isimlerin de teknik heyete katılabileceği ve önümüzdeki günlerde bu isimlerin de netleşeceği kaydedildi.

(Habertürk)