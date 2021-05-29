Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona çok yakın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona çok yakın

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıllardır süren Edin Visca aşkında mutlu sona ulaşması artık an meselesi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in de yüksek maliyetinden dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Bosna-Hersekli yıldızı para artı takas formülüyle renklerine bağlamaya çok yakın. 2025'e kadar turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.

Süper Lig devleriyle her transfer sezonu ismi anılan Edin Visca için en istekli kulüp Fenerbahçe. Özellikle Emre Belözoğlu'nun Bosna-Hersekli futbolcunun transfer edilmesi için ısrarlı tavrı sonrası, sarı-lacivertliler transferi mutlu sonla noktalamaya çok yaklaştı.

FENERBAHÇE KOLAYLIK BEKLİYOR

Yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeye hazırlanan Başakşehir, takımdaki bazı isimlerle yolları ayıracak. Uygun bir teklifin gelmesi durumunda Visca da bu oyuncular arasında. 2025'e kadar İstanbul ekibiyle kontratı bulunan Visca için para artı takas formülü devrede. Daha önce Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç konusunda Başakşehir'e kolaylık sağlayan Fenerbahçe, karşı taraftan benzer tutum bekliyor.

Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona çok yakın
Michael Frey'den iddialı sözler: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Michael Frey'den iddialı sözler: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıktan bıkan ünlü amigo çatıya çıktı
Fenerbahçe Stadı'nda intihar girişimi! Başarısızlıktan bıkan ünlü amigo çatıya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Burak Sergen Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona çok yakın - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:55:49. #1.16#

title