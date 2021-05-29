Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe'nin yıllardır süren Edin Visca aşkında mutlu sona ulaşması artık an meselesi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in de yüksek maliyetinden dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Bosna-Hersekli yıldızı para artı takas formülüyle renklerine bağlamaya çok yakın. 2025'e kadar turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.

Süper Lig devleriyle her transfer sezonu ismi anılan Edin Visca için en istekli kulüp Fenerbahçe. Özellikle Emre Belözoğlu'nun Bosna-Hersekli futbolcunun transfer edilmesi için ısrarlı tavrı sonrası, sarı-lacivertliler transferi mutlu sonla noktalamaya çok yaklaştı.

FENERBAHÇE KOLAYLIK BEKLİYOR

Yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeye hazırlanan Başakşehir, takımdaki bazı isimlerle yolları ayıracak. Uygun bir teklifin gelmesi durumunda Visca da bu oyuncular arasında. 2025'e kadar İstanbul ekibiyle kontratı bulunan Visca için para artı takas formülü devrede. Daha önce Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç konusunda Başakşehir'e kolaylık sağlayan Fenerbahçe, karşı taraftan benzer tutum bekliyor.