Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague Dörtlü Final İçin Sırbistan'a Gitti

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu için Sırbistan'a gitti. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Real Madrid, Zalgiris ve CSKA Moskova ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Sırbistan'a gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Atatürk Havalimanı'ndan organizasyonunun düzenleneceği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti.

RAKİPLER CSKA, REAL MADRID VE ZALGIRIS

Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid ve Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek.

Fenerbahçe Doğuş, organizasyondaki ilk maçını 18 Mayıs Cuma günü Zalgiris ile yapacak.

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