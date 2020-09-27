Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı

Transfer döneminin açık ara en hızlı takımı Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Galatasaray derbisinin ardından 2 transferi daha resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Diego Perotti ve Ze Luis için kulüpleriyle prensipte anlaşma sağladı. Derbinin ardından oyuncularla sözleşme imzalanması bekleniyor.

Mbwana Samatta ile 14. transferini yapan sarı-lacivertliler, transfer döneminin son günü olan 5 Ekim'e kadar hamlelerini sürdürecek. Özellikle bir forvet ve bir hücumcu kanat oyuncusunun mutlaka takıma katılması isteniyor.

PEROTTI, ZE LUIS VE MALANG SARR HALA GÜNDEMDE

Hem gidenler hem de geleceklerle ilgili planlar yapılıyor. Özellikle 3 yeni isim dikkat çekiyor. Malang Sarr, Perotti ve Ze Luis halen daha gündemde duruyor. Dirar ve Rodrigues başta olmak üzere gidecek isimler de belirleniyor.

ZE LUIS VE PEROTTI'NİN KULÜPLERİYLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Perotti için Roma, Ze Luis için de Porto ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, maaş ve bonuslar konusunda orta yol arıyor. Özellikle Ze Luis'in transfer edilememesi halinde, Papiss Cisse'ye imza attırılması bekleniyor.

MALANG SARR İÇİN CHELSEA İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR

Malang Sarr konusunda da Chelsea'nin kiraya vereceği kulüp için araştırmaları sürüyor.

Chelsea, ilk 11 garantisi istiyor. Fenerbahçe, Avrupa'da olamasa da ligde maç sayısının 40 haftaya çıktığını aktarıyor.

(Akşam)