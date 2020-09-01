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Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için Roma'ya haber yolladı

Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için Roma ile bir kez daha temasa geçti. İtalyan kulübüne haber yollayan sarı lacivertliler, yıldız ismin transferi için Roma'nın beklemesini talep etti.

01.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:50

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve 3 transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ kanat transferi için Samuel Kalu'yu kiralamak isteyen ve Bordeaux ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, alternatif olarak belirlediği Roma'nın Arjantinli oyuncusu Diego Perotti için de Roma'ya haber yolladı.

İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği ve göndereceği oyuncular arasında değerlendirdiği Perotti ile ilgilendiklerini yinelediği belirtilen Fenerbahçe yönetiminin, Roma'dan oyuncuyu göndermeden önce kendilerine haber vermelerini istedi.

KALU OLMAZSA PEROTTİ

Düşük bir bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ve şu ana kadar Roma ile anlaşamayan sarı-lacivertlilerin, Kalu kiralanamazsa tekrar 32 yaşındaki Perotti'ye yöneleceği belirtildi.

26 MAÇA ÇIKTI

5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı. 2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı. Deneyimli orta saha, kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi.

Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için Roma'ya haber yolladı
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