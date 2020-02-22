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Fenerbahçe, derbiye hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:10
Fenerbahçe, derbiye hazır

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı. Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Kaynak: DHA
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