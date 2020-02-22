Fenerbahçe, derbiye hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı. Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.