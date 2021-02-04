Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı
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Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı

04.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:25
Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı

Son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri haline gelen Ryan Babel, Fenerbahçe derbisi öncesi bir sosyal medya platformunda kripto paralarla ilgili sohbet odalarına giriyor. Hollandalı oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Bitcoin almak için beklemeyin. Bitcoin alın ve bekleyin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl emlak işine girdiğini açıklayan Hollandalı yıldız bu kez de yeşil sahadan kazandıklarını kripto paraya yatırdı.

Yeni bir sosyal medya platformunda kripto paralarla ilgili sohbet odalarına girip tavsiyeler alan Ryan Babel, sosyal medya hesabından da "Bitcoin almak için beklemeyin. Bitcoin alın ve bekleyin" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı

"EN BÜYÜK AMACIM ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANMAK"

Ryan Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum. Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum" demişti.

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Haber Yorumları (2)
TAKOZ MUSTİ: SEN BİLE BÖLE DÜŞÜNÜYORSAN ASGARİ ÜCRET ALAN VATANDAŞ NAPSIN SON NEFESİNE KADAR ÇALIŞSIN MI ULAN ?
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KAPLAN: Eskiden derbi öncesi futbolcular taraftardan destek beklerdi şimdi ise futbol hariç her şey konuşuluyor.
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500
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