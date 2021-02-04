Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı

Son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri haline gelen Ryan Babel, Fenerbahçe derbisi öncesi bir sosyal medya platformunda kripto paralarla ilgili sohbet odalarına giriyor. Hollandalı oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Bitcoin almak için beklemeyin. Bitcoin alın ve bekleyin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl emlak işine girdiğini açıklayan Hollandalı yıldız bu kez de yeşil sahadan kazandıklarını kripto paraya yatırdı.

Yeni bir sosyal medya platformunda kripto paralarla ilgili sohbet odalarına girip tavsiyeler alan Ryan Babel, sosyal medya hesabından da "Bitcoin almak için beklemeyin. Bitcoin alın ve bekleyin" paylaşımı yaptı.

"EN BÜYÜK AMACIM ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANMAK"

Ryan Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum. Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum" demişti.