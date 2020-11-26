Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

26.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:44

- Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 20 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Valencia ve Samatta'nın yer almadığı antrenmanda Gökhan Gönül de düz koşu yaptı. Hafta boyunca bağırsak enfeksiyonu nedeniyle çalışmalara katılmayan ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giymeyen Perotti de çalışmada yer aldı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.

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Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

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