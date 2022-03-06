Trabzonspor maçının devre arasında Fenerbahçe'den olay açıklama: Tüm Türkiye haklı olduğumuzu gördü

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının devre arasında olay yaratacak bir açıklama geldi. Karşılaşmadan önce maça Zorbay Küçük'ün atanmasından endişe duyduklarını belirten sarı-lacivertli kulüp, yaptığı yeni açıklamayla "Tüm Türkiye haklı olduğumuzu gördü" dedi.

"HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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