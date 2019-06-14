Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı!

Trabzonspor, şehre getirdiği Ümit Milli Takımın başarılı oyuncusu Murat Sağlam ile anlaşamadı. Bunun üzerine genç oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi. Murat, menajeri Muzzi Özcan ile birlikte İstanbul'a gitti.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

A Spor'a konuşan Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ

Öte yandan genç oyuncu sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takip etti.