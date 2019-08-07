Fenerbahçe'den sürpriz Fernandinho hamlesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün söylediği gibi 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Fernandinho'nun peşine düştü.

07.08.2019 09:21
Fenerbahçe'den sürpriz Fernandinho hamlesi

Gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu neredeyse komple değiştiren ve 7 transfer yapan Fenerbahçe durmuyor. Ön libero bölgesi için transfer yapılması bekleniyor.

COMOLLI MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı. Hatta Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Brezilyalı yıldız oyuncunun menajeri ile görüştüğü iddia edildi.

İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transfer için olumlu adımlar atabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak.

40 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Fernandinho, 2013 senesinden Manchester City oyuncuyu transfer etmen için Shakhtar Donetsk'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 42 maça çıkarken 1 gol atıp, 3 asist yaptı.

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YORUMLAR (3)

  • AHMET:
    42 maça çıkmış 1 gol atmış 3 asist yapmış bu adama verdikleri öneme bak ya. . bir kahvehaneye veya bir mahalleye, köye gidin bir genci alıp 42 maç oynatın bundan fazla gol atıp asist yapar
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  • FUTBOL-İST:
    Yazık, dün yazdım GS ın Falcao transferi haberinde, yazıkki ne yazık, ülkem futbolu içler acısı hale geliyor, Arap klüplerinden farklı kalan yanımız yok, 33-34-35 yaşlarında enerjisi olsada heyecanı bitmiş, son demlerinde olan topcuların peşine düşmüşüz, sırada bekleyen onlarca gencimiz onların arkasında yok oluyor, örneği Merih DEMİRAL, Strikel, Neustrader oynayacak diye kaybedilen yetenek, nerde Juventus ta, gider gitmez banko, az biraz cesaretli olabilseydi FB belkide klüp kurtuludu, vizyon bumu, nerde genç
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  • UMİT0638:
    tamam tam olur!! bunun bacaklarındaki kıllar ağarmıştır yaştan emekli olur. . . ne transferi ya
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