Fenerbahçe'den sürpriz Fernandinho hamlesi

07.08.2019 09:21

Gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu neredeyse komple değiştiren ve 7 transfer yapan Fenerbahçe durmuyor. Ön libero bölgesi için transfer yapılması bekleniyor.

COMOLLI MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı. Hatta Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Brezilyalı yıldız oyuncunun menajeri ile görüştüğü iddia edildi.

İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transfer için olumlu adımlar atabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak.

40 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Fernandinho, 2013 senesinden Manchester City oyuncuyu transfer etmen için Shakhtar Donetsk'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 42 maça çıkarken 1 gol atıp, 3 asist yaptı.